أنصار الله يحذرون من استخدام المطارات والأجواء السعودية

وطن للأنباء: حذرت جماعة أنصار الله شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، داعية إلى أخذ تحذيراتها على محمل الجد، فيما حمّلت الرياض مسؤولية فشل عمليات الاعتراض، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وجاء التحذير عقب إعلان هيئة الطيران المدني السعودية أن الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية.

وفي أعقاب الهجوم، توعد المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي، بالرد، معلنا اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج، وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سعوديين أن مبنى الركاب رقم 3 في مطار الملك خالد تعرض لإصابة مباشرة بصواريخ، فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول إقليمي أن صاروخا أصاب مجمعا يضم المبنيين 3 و4، المخصصين للرحلات الداخلية.