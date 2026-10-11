تظاهرات في عدة مدن أميركية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لاستمرار العدوان

وطن للأنباء: شهدت عدة مدن أميركية، من بينها: شيكاغو في ولاية الينوي، ولوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، وديربورن في ولاية ميشيغان، وبروفيدنس في ولاية رود آيلاند، إلى جانب العاصمة واشنطن، تظاهرات، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ضمن فعاليات "اليوم الوطني للتحرك"، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل.

وردّد المشاركون في التظاهرات هتافات داعمة لفلسطين، ومنددة باستمرار الحرب على غزة، وذلك بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، مؤكدين استمرار الحراك الشعبي الأميركي الداعم للحقوق الفلسطينية.

وفي مدن شيكاغو ولوس أنجلوس وديربورن، التي تضم واحدة من أكبر التجمعات العربية الأمريكية، شهدت الشوارع تحركات تضامنية رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات، تطالب بوقف الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفي العاصمة واشنطن، تجمع محتجون أمام مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي، للمطالبة بوقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، فيما شهدت مدينة بروفيدنس هتافات تضامنية، تؤكد على استمرار التحركات الشعبية المؤيدة للقضية الفلسطينية.