وزير الثقافة يزور المكتبة الوطنية ويبحث مع عورتاني التعاون الثقافي المشترك

وطن للأنباء: زار وزير الثقافة عماد حمدان اليوم الأحد، مقر المكتبة الوطنية بمدينة سردا في محافظة رام الله والبيرة، على رأس وفد من المدراء العامين في الوزارة، والتقى رئيسها أ. د مروان عورتاني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة المؤسسية في قطاع المكتبات والأرشفة والوثائق بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المكتبية، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز حضور المعرفة كركيزة أساسية في بناء الوعي الثقافي الفلسطيني.

وتناول الاجتماع آفاق التنسيق في مجالات تطوير المكتبات، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود الرامية إلى النهوض بواقع العمل المكتبي.

وناقش الجانبان تطوير منظومة الأرشفة الرقمية، ووضع خطط تطويرية وتدريبية تستهدف تأهيل الكوادر العاملة في قطاع المكتبات، وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للباحثين والمهتمين.

واتفق الجانبان على اعداد مسودة اتفاقية تعاون مشترك، لتعزيز العمل الثقافي والارتقاء بالمشهد الثقافي بمختلف المجالات.