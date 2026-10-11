الاحتلال يمنع مواطنين من قطف الزيتون في الزاوية ومردا شمال سلفيت

وطن للأنباء: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنين من قطف ثمار الزيتون في بلدتي الزاوية ومردا، شمال وغرب سلفيت، واحتجزت عددا من النساء أثناء عملهن في الأراضي الزراعية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من النساء في منطقة العين، جنوب بلدة الزاوية غرب سلفيت، ومنعتهن من مواصلة قطف ثمار الزيتون.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، برفقة مستوطنين، منطقة الخربة شرق بلدة مردا شمال سلفيت، ودققت في هويات المواطنين الموجودين فيها، ومنعتهم من مواصلة قطف الزيتون.

وتؤدي اعتداءات وإجراءات الاحتلال التي تعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم، أو تمنعهم من جني محاصيلهم، إلى تهديد مصادر رزقهم وتكبيدهم خسائر اقتصادية كبيرة.