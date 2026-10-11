وزير الداخلية يبحث مع وفد نسوي سبل مواجهة التحريض وتعزيز السلم الأهلي

وطن للأنباء: التقى وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم، وفداً نسوياً برئاسة انتصار الوزير، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وبمشاركة ممثلات عن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وطاقم شؤون المرأة، ومركز الدراسات النسوية.

وبحث اللقاء سبل مواجهة حملات التحريض والتشهير والتنمر الإلكتروني التي تستهدف المرأة والحركة النسائية، وانعكاساتها على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، حيث استمع الوزير إلى مطالب الوفد وملاحظاته بشأن حماية حقوق المرأة ومؤسساتها والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.

وأكد الوزير رفضه لكافة أشكال التحريض والتشهير التي تستهدف الحركة النسائية وحقوق المرأة، مشدداً على أهمية إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات وصون السلم الأهلي، ومثمناً الدور الوطني والمجتمعي للمرأة الفلسطينية.