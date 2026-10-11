ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 74,377 شهيدا و175,398مصابا

وطن للأنباء: أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74,377 شهيدا، و175,398 مصابا.

وأضافت المصادر، أن 7 شهداء (أحدهم متأثرا بجروحه)، و28 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغت 1,488 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,281 إصابة، إضافة إلى 836 شهيدا جرى انتشالهم.