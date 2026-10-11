هيئة بريطانية: حادثة في خليج عُمان ضد ناقلة وقوات عسكرية

وطن للأنباء: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، عن حادثة في خليج عُمان تشمل ناقلة وقوات عسكرية.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغا عن “حادثة تشمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عُمان”.

وأضافت أن السلطات (لم تحددها) على علم بالأمر، والتحقيقات ذات الصلة لا تزال جارية.

ونصحت السفن بالاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري والبقاء على دراية بتطورات البيئة العملياتية.

ولم تتوفر معلومات بشأن هوية الناقلة أو حمولتها ووجهتها، وكذلك الجهة التابعة لها القوات العسكرية. وحتى الساعة 06:55 “ت.غ”، لم تتبن أي جهة الهجوم.