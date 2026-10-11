الاحتلال يداهم منزلا في أبو ديس ويعتقل شابا في العيزرية

وطن للأنباء: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا خلال اقتحامها بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة، فيما اعتقلت شابا من بلدة العيزرية شرقي المدينة.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت أبو ديس وداهمت أحد المنازل، دون أن تتوفر معلومات إضافية بشأن هوية أصحابه أو طبيعة المداهمة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

وتشهد بلدات وقرى محافظة القدس اقتحامات متكررة تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات، في إطار إجراءات تؤثر في حياة المواطنين وحركتهم اليومية.