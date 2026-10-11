الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان

وطن للأنباء: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة غارات جوية استهدفت بلدات كفرتبنيت وطلوسة والمنصوري، في أقضية النبطية ومرجعيون وصور جنوبي لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة زبقين ومنطقة وادي السلوقي، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه الحقول المحيطة ببلدة كفرشوبا.

وما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته على بلدات عدة وبنى تحتية، إلى جانب تواصل القصف المدفعي جنوبي البلاد، في خرق واضح لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في لبنان في 17 أبريل/نيسان 2026، مخلفًا العديد من الشهداء والجرحى.