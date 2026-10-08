الاحتلال يعتقل 22 مواطنا ويحتجز العشرات خلال اقتحامه عدة مناطق في محافظة الخليل

رام الله - وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 22 مواطنا، واحتجزت العشرات خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل: الشقيقين رأفت ومهدي يوسف الصرصور، وطارق أشرف دوفش، ومحمد هاني الجعبري، وصهيب علي الجنيدي، وهمام أشرف الجنيدي، ومراد القواسمي، ويوسف محمد أبو دنهش، ومؤيد عبد الله القواسمي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عبد العزيز البطران، وسامر محمود مطر، وشحادة نمر الجياوي، وعلي محمد فرج الله، من بلدة إذنا غرب الخليل.

ومن بلدة دير سامت، اعتقلت موسى علي حسن، ومحمد إسماعيل حسين، وإسماعيل عيسى عبد الجواد، وعلي يونس عبد الجواد، ومحمد راجح يونس.

ومن بلدة السموع جنوب الخليل، اعتقلت شادي أبو كرش، وبراء وأحمد موسى خلاليلة، وأيمن أبو عرقوب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، قبل أن تحتجز العشرات منهم في ملعب البلدة لساعات طويلة، وتنكل بهم، وتخضعهم لتحقيق ميداني، قبل أن تفرج عنهم.

وتشهد محافظة الخليل تصعيدا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، التي تشمل اقتحام البلدات والقرى، ومداهمة المنازل واعتقال المواطنين، والاعتداء عليهم، والاستيلاء على الأراضي وممتلكات المواطنين، وإقامة بؤر استيطانية، وسط تشديد الإجراءات العسكرية على الطرق ومداخل التجمعات السكانية.