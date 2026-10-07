ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

وطن للأنباء: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن ما حدث في السابع من أكتوبر كان "مروعًا".

وأضاف ترامب أن النزاع مع إيران "سينتهي قريبًا بأي طريقة"، مؤكدًا أن إيران تمر بظروف صعبة، وأن أسعار النفط ستتراجع، بحسب تصريحاته.

وشدد الرئيس الأميركي على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلًا إن امتلاكها سلاحًا نوويًا سيتيح لها تهديد العالم.

وأكد ترامب: "نحن نبلي بلاءً حسنًا، ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".