الاحتلال يقتحم منزل الوزير مؤيد شعبان ويخضعه للتفتيش

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزله بعد خلع بوابته الرئيسية ونفذت عملية تفتيش واسعة، عبثت خلالها بمحتوياته، قبل أن تحتجزه وزوجته وابنته في غرفة واحدة، علما أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام منزله خلال شهرين.

ويشار إلى أن نجليه ما يزالان رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إذ يعتقل الاحتلال نجله أيهم منذ خمسة أشهر، فيما يواصل اعتقال نجله إبراهيم منذ نحو عام ونصف دون محاكمة.