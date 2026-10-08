استهداف ناقلة نفط قبالة السواحل القطرية

وطن للأنباء: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الأربعاء، إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة قطر وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت الهيئة إن الحادث وقع على بُعد 51 ميلا بحريا (94 كيلومترا) من الساحل القطري، وإن السلطات تحقق فيه. ولم تحدد جنسية الناقلة.

والثلاثاء، أعلنت الخارجية الهندية إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما، إثر إصابتها بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان، مبينة إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مدينة خصب.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن الناقلة "إم تي أون بيس" كانت تحمل على متنها 19 من أفراد الطاقم، من بينهم 17 هنديا، وإن 11 من المصابين يحملون الجنسية الهندية.

وأدانت الوزارة الهجوم من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه