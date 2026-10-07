تشييع جثمان الشهيد البزاري في برقة شمال نابلس

وطن للأنباء: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد علي حسن يسر البزاري (44 عاما) إلى مثواه الأخير في قرية برقة شمال نابلس.

وانطلق موكب التشييع بمركبات من مستشفى رفيديا باتجاه منزله في برقة لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة عليه في المسجد، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة البلدة، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا.

وكان البزاري قد استُشهد خلال هجوم شنه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس، في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طولكرم، حيث أصيب خلالها بالرصاص الحي في منطقة الخاصرة، ثم أُعلن استشهاده.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد البزاري وإصابة 16 آخرين بالرصاص الحي والاعتداء بالضرب، جراء عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقة شمال نابلس.