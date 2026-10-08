أكسيوس: البنتاغون يوجه القيادة المركزية للاستعداد لاستئناف العمليات ضد إيران

وطن للأنباء: نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أصدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية بإنهاء الاستعدادات اللازمة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع إن "جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس ترامب في أي وقت"، فيما أوضح مسؤول في البنتاغون أن مهمة الوزارة تتمثل في تطوير الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس.

وبحسب المصادر التي نقل عنها "أكسيوس"، فإن استئناف العمليات القتالية ضد إيران قد يشمل شن غارات على أهداف في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أعقاب المواجهات العسكرية التي اندلعت بين الطرفين.

وكانت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي قد شنتا في 28 شباط/فبراير 2026 هجمات على إيران، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات استهدفت الاحتلال ومواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وتوصل الطرفان لاحقا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/أبريل، إلا أن الاتفاق لم ينه الخلافات بين واشنطن وطهران، مع عودة الولايات المتحدة إلى شن هجمات على مواقع داخل إيران، بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات.

وكانت طهران وواشنطن قد وقعتا مذكرة تفاهم في منتصف حزيران/يونيو الماضي، غير أن الخلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز حالت دون إحراز تقدم مستدام في مسار التفاوض.

وفي ظل استمرار الخلاف، تتمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، بينما تضغط واشنطن باتجاه فرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية، باعتبارها جزءا من أي ترتيبات لإنهاء الصراع وإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي.