غزة: 5 شهداء في القطاع منذ فجر اليوم من جراء مواصلة الاحتلال عدوانه

وطن للأنباء: استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، من جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأضافت مصادر محلية، أنّ شهيداً ارتقى أيضاً من جرّاء غارة إسرائيلية أخرى استهدفت شارع السماسمة في مخيم خان يونس، فيما استشهد مواطن بقصف إسرائيلي استهدف منطقة قيزان النجار، جنوبي خان يونس.

وبحسب مصادر محلية، ارتفع عدد الشهداء من جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى 5، بينهم عنصر في الدفاع المدني.

يأتي هذا في سياق مواصلة الاحتلال للإبادة الجماعية الممنهجة في القطاع، من خلال استهداف المدنيين العزّل، من أطفال ونساء، والاعتداء على الخيام والمنازل والطرقات، وتدمير البنى التحتية ومقوّمات الحياة، خارقاً بذلك اتفاق "وقف إطلاق النار" المُعلَن.