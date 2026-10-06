فخ الراتب وضياع عمر الموظف

كتب: اسعد عبدالله عبدعلي

في حجرته الضيقة التي تُشبه صندوقًا خشبياً قديمًا، يجلس "أبو أحمد" مع بزوغ فجر كل شهر جديد، لا ليحتفل بجهده وثمرة تعبه، بل ليواجه حسابه الأليم. يحمل بين يديه القلم وورقة ممزقة، يطالع رقم الرمز الرقمي الذي وصله عبر رسالة نصية تعلن إيداع الراتب. ينظر إلى الرقم، ثم ينظر إلى قائمة الالتزامات: إيجار البيت، فاتورة الكهرباء، أقساط المدارس، دواء والدته العجوز، وقائمة الطحين والزيت من دكان الحي. وفي أقل من بضع دقائق، يتبخر جهده الذي بذله طوال ثلاثين يومًا, من ألم الظهر, وحرقة الصيف, وزمهرير الشتاء، ليرجع من رحلته صفرّ الكفين إلا من خيبة الأمل.

هذه ليست قصة رجل واحد، بل هي حكاية آلاف الموظفين الذين يعيشون تحت وطأة "عسر الحال الأنيق"؛ حالة من سحق الكرامة الهادئ، حيث يمارس الإنسان عملًا شريفًا، ويعرق في كل صباح، لكنه في نهاية الشهر يعجز عن تأمين الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. إن هذا الفقر الوظيفي والرواتب المتآكلة, لا تقف عند حدود الضيق المالي فحسب، بل تُحدث أشكالًا من التمزق والكسور العميقة في جدار المجتمع النظيف.

· حين يكسر الفقرُ ظَهرَ الموظف

تتحول ضائقة العيش التي تكبل الموظف الشريف إلى زلزال يتداعى بنيانه تدريجيًا داخل أروقة حياته الخاصة؛ فتبدأ حكايته من بيته الصغير، حين ينظر الموظف في عيون أطفاله ليلمح انكسار القدوة في وجوههم، إذ يرى الطفل أن سهر والده وتكفّله بجهد شاق على مدار الشهر لا يثمر حتى عن شراء لعبة بسيطة أو سداد رسوم رحلة مدرسية، مما يزرع في نفوس هذا الجيل الشاب قناعة مشوهة بأن الشرف والاستقامة ليسا إلا طريقًا محتومًا للفقر والحرمان، ليحل التوتر الدائم والمكتوم داخل الأسرة بديلًا عن الدفء، مع اشتداد الضغط النفسي المتواصل.

ومع تواصل إغلاق الأبواب المشروعة دون كفاية العيش، تبدأ ظلال التفكير المظلم بالمداهمة، وتتحول الاستقامة الشديدة إلى هشاشة سريعة الانكسار, تحت وطأة الحاجة والديون المتراكمة، فتنسرب الجريمة المستترة والانحراف الأخلاقي إلى ثنايا العمل؛ حيث تنشأ الرشوة، وتمرير المعاملات غير القانونية، والاختلاس تحت لافتات مضللة ومستعارة

كـ"تحسين الوضع"، وتتطور في بعض الأحيان إلى السقوط في فخ التزوير والنصب لمجرد ملاحقة متطلبات الحياة الأساسية وإطفاء نيران الالتزامات الضاغطة.

ولا يتوقف هذا التداعي عند حدود المهن أو الجدران الأربعة للمنزل، بل يمتد لينهك صلاته بالبشر، فيجد الموظف نفسه مدفوعًا بقسوة نحو الانسحاب الاجتماعي والانعزال الشامل؛ فينسحب من أوساط الأقارب والأصدقاء، ويتملص من المشاركة في المناسبات والأعياد، ليس جفاءً في طبعه ولا زهدًا في أهله وناسه، بل لعجزه المادي المجرد عن تغطية أبسط التكاليف من تنقلات أو هدايا أو القيام بواجبات الضيافة المألوفة، ليراكم كل هذا العجز شعورًا طاحناً بالدونية والجفاء، ويحيله إلى غريب يقتات على عزلتهم وصمتهم.

· فخ الراتب الناقص

يتجسد الفقر والضيق المالي كعدوٍ خفيّ يتسلل إلى أدق تفاصيل الحياة اليومية للموظف، محولاً ملاذه الآمن إلى ساحة معركة ممتدة؛ فداخل جدران البيت، تتفشى ظاهرة "الاحتراق النفسي الصامت" لتعصف بالدفء الأسري وتستبدله بالتوتر والشجار المتواصل، حيث تعيش العائلة في حالة طوارئ دائمة تعلو فيها صرخات الخوف والقلق من المجهول، بينما يقف الأب مكبلاً بشعور طاحن بالعجز والعدمية، يدفعه إما للهروب الجسدي والنفسي من أسرته، أو للغرق في ظلمات الكآبة القاتلة، وصولاً إلى اشتعال صراعات كبيرة تعصف بالرباط المقدس, وتفضي إلى الطلاق وشتات الأطفال بين أطلال بيت مكسور.

ولمواجهة هذا النزيف اليومي ومحاولة إبقاء الأسرة على قيد الحياة، يجد الموظف نفسه مساقاً نحو الهاوية عبر اللجوء للديون وتفشي شبكات الاستغلال؛ فيغرق تدريجياً في دوامة لا تنتهي من القروض الربوية، والبطاقات الائتمانية، والشراء بالأجل، ليتغير مسار حياته بالكامل وتتحول صفته من موظف يكافح لبناء مستقبله وتأمين أسرته إلى أسيرٍ مكبل يعمل ليلاً ونهارا, فقط لسداد أصل وفائدة ديون أُحكمت حلقاتها حول عنقه كالحبل المشتد.

إن هذا الواقع المرير يكشف عن حقيقة صلبة مفادها أن الأجر غير الكافي ليس مجرد خلل عابر في معادلة اقتصادية أو رقم مجرد في جدول، بل هو عملية هدمٍ بطيء ومستمر لشغف الإنسان وإنسانيته، وتحويل قسري لكرامته إلى هباء يُذرى مع رياح الحاجة والعوز؛ فالموظف الذي يُحرم من الأمان المالي في قرشه وطعام يومه، يستحيل أن يجد الأمان في يومه أو غده، وسيظل يقتات على الخوف، ليعيش في النهاية غريباً ومغترباً حتى داخل بيته ووطنه.

اخيرا:

وهكذا لا يغدو حُلم "أبي أحمد" وأمثاله من الموظفين المكافحين مطالبةً بترفٍ أو ثراءٍ عريض، بل هو مجرد ظمأٍ مشروع لأبسط مقومات الآدمية؛ أن يعود أحدهم إلى بيته في

نهاية الشهر يحمل لأطفاله الطمأنينة قبل اللعبة، وألا يضطر للمفاضلة المؤلمة بين دواء والدته وإيجار سقفٍ يستر عائلته.

إن العدالة الأجرية ليست مجرد رقمٍ يُعدَّل في الميزانيات، بل هي صمام الأمان الذي يحمي الشرف من الانكسار، ويحفظ الأسر من الشتات، ويعيد للموظف شغفه وكرامته المهدورة؛ فصلاحُ أوطاننا لا يبدأ إلا من استقامة أمنِ الإنسان في قوته، وحين يُصان الموظف الشريف في رزقه، تُصان الأمة بأسرها من زلزال الانهيار الصامت.