قوات الاحتلال تعتقل تسعة أسرى محررين من مدينة قلقيلية

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، تسعة أسرى محررين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت عددا من المنازل في حي النقار، واعتقلت تسعة من الأسرى المحررين، وهم: جمال داود، وسامح عفانة، ووائل خليفة، وأشرف جبريل، ولؤي فريج، ولطفي جعيدي، وأديب غلبان، وعماد جعيدي، وهاشم خضر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها المتكررة لمدينة قلقيلية وبلداتها وقراها، وتنفذ خلالها عمليات دهم وتفتيش واعتقال، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها العسكرية في المحافظة.