أبو عبيدة: 7 أكتوبر كسر نظرية أمن الاحتلال.. وغزة غيّرت وجه التاريخ وستبقى صانعة للتحولات

رام االله - وطن للأنباء: قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن عملية 7 أكتوبر 2023 كسرت،"نظرية أمن الاحتلال"، مؤكدا أن العملية شكلت نقطة تحول في منظومة الردع والحسم الإسرائيلية، ومشيدا بصمود قطاع غزة وما قدمه الفلسطينيون خلال ثلاثة أعوام من الحرب.

وقال أبو عبيدة، في تصريحات بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية 7 أكتوبر، إن "سواعد الرجال" كسرت "نظرية أمن الاحتلال مرة وإلى الأبد"، مضيفا: "فلم يبق ردع ولا حسم ولا إنذار"، وموجها التحية إلى منفذي العملية وشهدائها من القادة والمقاتلين، وإلى الشعب الفلسطيني "مبتدأ الحكاية ومنتهاها".

وقال أبو عبيدة أن "الضريبة كانت باهظة" على قطاع غزة، لكن "الفعل العظيم" سيجعل القطاع حاضرا في ذاكرة الأجيال المقبلة، باعتباره، ساحة صنعت تحولات في التاريخ وتوازنات العالم.

وقال إن غزة، رغم كونها "بقعة ضيقة محاصرة"، تحولت إلى ساحة للدفاع عن المقدسات، مضيفا أنها "أيقظت ضمائر الأحرار، وفضحت كل المتآمرين والمتخاذلين".

ووصف أبو عبيدة عملية 7 أكتوبر بأنها "إعجاز عسكري"، وقال إن نجاحها ارتبط بعظمة التخطيط والتنفيذ وبراعة "الخداع الاستراتيجي المحكم"، مشيرا إلى أن منفذي العملية وظفوا مختلف التحديات والفرص المتاحة أمامهم.

وأضاف أن من بين العوامل التي استفاد منها مخططو العملية، "نرجسية نتنياهو وغروره واستخفافه بالخصوم"، في إشارة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي ما يتعلق بالدعم الإقليمي لفلسطين، قال أبو عبيدة إن فلسطين "لن تنسى من ساندها"، ولا سيما من "بذل الدم من أجلها"

ودعا إلى توسيع نطاق الإسناد الإقليمي، قائلا إن السودان وليبيا، لا تقلان "جرأة ولا غيرة" عن اليمن ولبنان والعراق وإيران.

وأشار أبو عبيدة إلى الهجمات بالطائرات المسيرة التي نفذتها قوى مختلفة من جبهات إقليمية خلال الحرب، وقال إن هذه الهجمات أظهرت أنه "لا عذر لمتقاعس"، مضيفا أن الطائرات المسيرة القادمة من مختلف الجبهات "أقضت مضاجع العدو".