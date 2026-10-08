تظاهرة في برلين لدعم غزة.. والناشطة غريتا تونبرغ في المقدمة

وطن للأنباء: شارك مئات الأشخاص في برلين مساء الأربعاء، بتظاهرة دعماً للفلسطينيين وتنديداً بالحرب في قطاع غزة.

وشاركت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ في المظاهرة التي أقيمت في الذكرى السنوية الثالثة لبدء حرب الإبادة على القطاع.

واجتمع المئات في ميدان أورانينبلاتس بحي كرويتسبرغ في برلين، ملوحين بالأعلام الفلسطينية وحاملين اللافتات المؤيدة للفلسطينيين.

وقدر المتحدث باسم الشرطة، فلوريان نات، عدد المشاركين في البداية بنحو 700 شخص، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

واعتقلت الشرطة عدة أشخاص بسبب “رفع رموز محظورة”، بما في ذلك تلك المرتبطة بحركة حماس، والتي تصنفها ألمانيا منظمة إرهابية.