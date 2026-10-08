استطلاع إسرائيلي: 37% فقط يرون أن إسرائيل انتصرت في حرب غزة و63% يخشون تكرار 7 أكتوبر

وطن للأنباء: كشف استطلاع رأي إسرائيلي أن 37% فقط يعتقدون أن إسرائيل انتصرت في حربها على قطاع غزة، فيما رأى 63% أن هجوما على غرار عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يمكن أن يتكرر.

وأجرى الاستطلاع مشروع "همداد" وشمل 1013 مشاركا، بهامش خطأ بلغ 2.5%، ونشرته القناة 13 العبرية.

وأظهرت النتائج أن 37% من المستطلعين قالوا إن إسرائيل انتصرت في حربها على "حماس" في قطاع غزة، بينما رأى 13% أن الحركة هي التي انتصرت.

وفي المقابل، قال 50% من المشاركين إن أيا من الطرفين لم ينتصر أو إنهم لا يعرفون الإجابة.

وفي مؤشر على استمرار المخاوف الأمنية، قال 63% من المشاركين إن هجوما على غرار 7 أكتوبر يمكن أن يتكرر، مقابل 20% فقط استبعدوا إمكانية تكراره.

كما أظهر الاستطلاع استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن التحقيق في الإخفاقات التي رافقت هجوم 7 أكتوبر.

وقال 54% من المشاركين إنهم يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية يعيّن رئيس المحكمة العليا أعضاءها للتحقيق في الإخفاق، مقابل 33% أيدوا تشكيل لجنة تحقيق سياسية يعيّنها الكنيست.