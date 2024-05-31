جيش الاحتلال ينسحب من شمال غزة والدفاع المدني يبدأ بانتشال جثامين الشهداء

رام الله - وطن: قالت مصادر محلية في قطاع غزة ان جيش الاحتلال انسحب منذ ساعات الصباح من عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت المصادر ان جيش الاحتلال انسحب من مخيم جباليا من شمال القطاع بعد عملية عسكرية استمرت 20 يوما.

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال انسحبت من مناطق تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة.

وبدأت طواقم الدفاع المدني منذ ساعات الصباح بانتشال جثامين شهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال شمال قطاع غزة.