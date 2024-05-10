القسام تنقذ أسيرا "إسرائيليا" من الانتحار

وطن: أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الجمعة، أنها أنقذت أسيرا مستوطنا من محاولة انتحار بمكان أسره في قطاع غزة.

ووفق تقارير، لا تزال القسام وغيرها من فصائل المقاومة تحتجز نحو 133 أسيرا في قطاع غزة، وتصر على تأمينهم والاحتفاظ بهم لحين مبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ولكن القصف الإسرائيلي على القطاع أدى لمقتل وجرح العديد من هؤلاء الأسرى، فيما توفي آخرون نتيجة المرض لعدم وجود الأدوية المناسبة لعلاجهم.

وقالت كتائب القسام اليوم إنها تحمّل "العدو ونتنياهو شخصيا المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لبعض أسرى العدو".