مستشفى الكويت يحذر من "كارثة حقيقة" في رفح

وطن: حذر مدير مستشفى الكويت التخصصي، صهيب الهمص، مساء اليوم الخميس، من "كارثة حقيقة" قد تقع في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعد عدة أيام.

وقال الهمص "إن كارثة حقيقة قد تقع في أي لحظة نتيجة نقص الوقود. مبينًا: "ما يوجد (من الوقود) يكفي لثلاثة أيام فقط".

وناشد المنظمات الدولية التدخل الفوري لإنقاذ الواقع الصحي في رفح. منوهًا إلى أنها "تترك وحيدة الآن وتذبح من الوريد للوريد".

وأكمل: "نتعامل بأقل الإمكانيات في مستشفى الكويت التخصصي ولا يوجد طواقم كافية".

ونوه إلى أن "كمية الصواريخ المحرمة دولياً والتي تسقط على رفح كبيرة". مطالبًا منظمة الصحة العالمية وبشكل عاجل أن تتحرك لإنقاذ المستشفيات في رفح.

يُشار إلى أن مدينة رفح المكتظة بالمدنيين والنازحين من كافة أنحاء قطاع غزة؛ والذين بلغ عددهم قرابة الـ مليون و500 ألف مواطن، تتعرض لقصف إسرائيلي (جوي ومدفعي) مُكثف، تزامنًا مع احتلال معبر رفح البري وإغلاقه أمام شاحنات الوقود والمساعدات.

وأجبرت قوات الاحتلال مشفى أبو يوسف النجار، في المنطقة الشرقية من رفح، على الإخلاء ما أدى لتعطله.