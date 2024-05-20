تجدّد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله

وطن: تجدد القصف بين حزب الله وجيش الاحتلال، الإثنين، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال البلاد المحتلة.

وشن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات جيش الاحتلال ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات التي نفذها جيش الاحتلال على القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

وهاجمت الطائرات التابعة لجيش الاحتلال أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل والفجر، على ما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، الذي أضاف أن الأهداف التي تمت مهاجمتها شملت نقطة مراقبة للتنظيم اللبناني في شيحين ومباني عسكرية في بليدا قضاء مرجعيون.

ويتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين حزب الله وجيش الاحتلال منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

