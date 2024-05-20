مظاهرة عارمة في العديد من الدول الأوروبية رفضا للعدوان على غزة

وطن: تظاهر عشرات الآلاف من المناصرين لفلسطين في العديد من المدن الأوروبية، للمطالبة بوقف العدوان الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي.

وتجمع الآلاف في العاصمة البلجيكية بروكسل التي تحتضن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في مظاهرة عارمة تهدف للمطالبة بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي وفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وسار المتظاهرون، وفي صفوفهم سياسيون بلجيكيون وممثلون عن مختلف القطاعات، إضافة إلى طلاب كانوا يحتجون في أنحاء أوروبا، في الشوارع الرئيسية بالمدينة، مطالبين بالتحرك، حسب وكالة الأناضول.

ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات مناصرة لفلسطين ومعادية للاحتلال الإسرائيلي من قبيل "قاطعوا إسرائيل"، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية واتشح العديد منهم بالكوفية الفلسطينية.

وخلال الاحتجاجات، جرى عرض رسائل الصحفيين في غزة على شاشات عملاقة، وتلاها دقيقة صمت على أرواح الضحايا، في ساحة جان ري، بين مقر البرلمان الأوروبي ومبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، وفقا للأناضول.

كما شهدت العديد من الدول الأوروبية، من بينها، ألمانيا وإيطاليا والدنمارك وفرنسا، مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، حسب المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام.

يأتي ذلك في ظل تواصل المظاهرات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والمناصرة لفلسطين في العديد من المدن الغربية والعواصم حول العالم، منذ اندلاع العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.