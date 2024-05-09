"اسرائيل قتلت مدنيين بأسلحتنا".. بايدن يهدد بإيقاف إمداد الاحتلال بالأسلحة إذا اجتاح رفح

وطن: حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن دولة الاحتلال علنا للمرة الأولى الأربعاء من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها بالأسلحة إذا شنت غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوب قطاع غزة.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح... فلن أزودهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخيا للتعامل مع رفح، وللتعامل مع المدن.. تلك التي تتعامل مع هذه المشكلة".

وتصريحات بايدن هي التصريحات العلنية الأكثر صرامة حتى الآن منذ العدوان على غزة، وتسلط الضوء على الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وأقوى حلفائها في الشرق الأوسط.

واعترف بايدن بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين في غزة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن العدوان المستمر منذ سبعة أشهر أدى حتى الآن إلى مقتل 34844 فلسطينيا معظمهم من المدنيين.

وقال مسؤول أمريكي كبير طلب عدم نشر هويته، إن واشنطن راجعت بعناية عملية تسليم الأسلحة التي قد تستخدم في رفح، ونتيجة لذلك أوقفت إرسال شحنة مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل (907 كيلوجرامات) و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوجراما).

وقال بايدن عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها 907 كيلوغرامات، والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل: "لقد قتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

وجاء بث المقابلة بعد ساعات من إقرار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن علانية بأن قرار بايدن الأسبوع الماضي وقف تسليم آلاف القنابل ثقيلة الوزن اتخذ بسبب القلق حيال رفح، حيث تعارض واشنطن خطط الاحتلال شن هجوم كبير دون ضمانات بحماية المدنيين.