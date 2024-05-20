من سيتولى مهام رئيس إيران بعد إعلان موت رئيسي في حادثة تحطم المروحية؟

وطن: ينص الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة الرئيس، يتولى نائب الرئيس الأول، بموافقة المرشد الأعلى، صلاحيات ووظائف الرئيس.

وسيتولى نائب الرئيس محمد مخبر هذا المنصب بعد إعلان موت الرئيس الحالي، ولكن الأمر يحتاج موافقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وينص الدستور الإيراني أيضًا على أنه يجب على رؤساء السلطات الثلاث: نائب الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، الترتيب لإجراء انتخابات وانتخاب رئيس جديد في غضون 50 يومًا من تولي نائب الرئيس الصلاحيات.

وينص الدستور على أن "المجلس المؤلف من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية، يتولون الترتيب لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما".

وقالت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، إنه لم يتم العثور على ناجين في موقع تحطم المروحية التي كانت تقل رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين، وأعلنت موت رئيسي ووزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم.