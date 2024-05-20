المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في "إيلات"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في "إيلات" أم الرشراش، بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان لها، أكدت المقاومة الإسلامية إنها مستمرة في دكّ معاقل الأعداء، استكمالاً للمرحلة الثّانية لعمليّات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في ​غزة​، وردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين العزّل".

وكانت المقاومة قصفت في الأيام الماضية مدينة "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسير عدة مرات، وأكد جيش الاحتلال أنه رصد عدداً من الطائرات المسيرة قادماً من جهة الشرق والجنوب.

وخلال الأسبوع الفائت، استهدفت مصفى حيفا النفطي، وأهدافاً حيوية للاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في منطقتي وادي أريحا وقاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر السبع في النقب المحتل.