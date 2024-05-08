طوفان الأقصى" في اليوم الـ216.. اكتشاف مقبرة ثالثة في "الشفاء" واشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال برفح

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية في قطاع غزة، مع دخول "طوفان الاقصى" اليوم 216 على التوالي، حيث لا يزال يشن غاراته الجوية على مناطق متفرقة من برفح وخان يونس والشجاعية بشكل مكثف.

وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تمكنت الفرق الطبية من اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي، حيث تم انتشال 49 جثمانًا حتى الآن، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي إلى 34844 شهيدًا، وأكثر من 78404 مصابًا، وذلك وفقًا لحصيلة غير نهائية.

في سياق ميداني، شنت كتائب القسام هجمات بالصواريخ على قوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم العسكري، بينما تصدت سرايا القدس للقوات الإسرائيلية المتوغلة في شرق رفح بمواجهات عنيفة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال إصابة أربعة جنود خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، بالإضافة إلى مقتل جندي متأثرًا بإصابته في طولكرم بالضفة الغربية قبل أيام.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ216: