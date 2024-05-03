إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة عنبتا شرق طولكرم

وطن: أصيب الليلة، شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الرأس وصلت إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم من بلدة عنبتا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت آلياتها الشارع الرئيسي وبعض الأحياء الفرعية وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وبشكل عشوائي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة الشاب الذي كان يتواجد في محل والده التجاري على الشارع الرئيسي للبلدة .

وأوضحت مصادر محلية أن المصاب (49 عاما) نقل إلى أحد مشافي نابلس لاستكمال علاجه نظرا لصعوبة حالته.