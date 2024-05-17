حزب الله يقصف بالمسيرات قيادة كتيبة ‏مدفعية الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

وطن: أعلن حزب الله قصفه بالمسيرات قيادة كتيبة ‏مدفعية جيش الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله في بيان مقتضب انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‏17-5-2024 هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح. ‏"

وكن جيش الاحتلال أعلن اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان فوق البحر وانفجار أخرى بمنطقة جاتون في الجليل الغربي.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال إن الحادث الذي أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار للغارات الجوية في نهاريا والمجتمعات المحيطة بها لمدة 15 دقيقة تقريبا قد انتهى الآن.

وتظهر صور من نهاريا، الواقعة على بعد ستة أميال جنوب الحدود مع لبنان، إطلاق صواريخ اعتراضية بسبب ما قال الجيش في وقت سابق إنها "طائرة معادية مشتبه بها".