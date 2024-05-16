طوفان الأقصى" في اليوم الـ224.. المقاومة تواصل تكبيد الاحتلال خسائر تزامنا مع القصف المستمر على القطاع

وطن: واصلت كتائب القسام لليوم الـ 224 على التوالي، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.

أعلنت المقاومة استهداف نحو 20 آلية وقصف مواقع قيادة وقتل جنود في كمائن نصبتها لجيش الاحتلال في جباليا ورفح، وأنها استدرجت قوة هندسة إسرائيلية وفجرت بها عبوة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق اليوم عن عمليات جديدة شرق رفح شملت استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وقنص جندي ببندقية الغول، بالإضافة إلى قصف مقر القيادة والسيطرة الإسرائيلي في محيط موقع كرم أبو سالم العسكري برشقة صاروخية.

وكثف الاحتلال عدوانه على القطاع، وأعلنت وزارة الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، بأن 60 شهيدًا و80 إصابة، وصلت مشافي القطاع، خلال 24 ساعة الماضية، نتيجة لـ 5 مجازر "إسرائيلية" جديدة ضد العائلات الفلسطينية.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ224: