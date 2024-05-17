"الأونروا": أكثر من 630 ألف فلسطيني تعرضوا للتهجير القسري من رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي عليها

وطن: أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأن أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

وقالت الوكالة في منشور لها على منصة إكس اليوم "الجمعة": "لا يزال سكان غزة يتعرضون للتهجير القسري".

وأضافت: "منذ بدء الهجوم العسكري على رفح في 6 مايو، أجبر أكثر من 630 ألف شخص على الهجرة القسرية من المدينة".

وتابعت: "وقد لجأ الكثيرون إلى مدينة دير البلح (وسط القطاع)، التي أصبحت الآن مكتظة بشكل كبير وتعاني من ظروف مزرية".

وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بـ"وقف إطلاق النار بشكل فوري".