نظام التعليم في العصر الحديث.. ما هو تأثير التعلم عن بعد

كتب.. نور ابو لبن:



مع تطور التكنولوجيا يوم عن يوم، ومع التحديثات التي يراها الناس والتي تؤثر على حياتهم ان كان سلبا او ايجابا، اصبحت التكنولوجيا جزءا ايضا من حياة الطلاب الجامعيين او طلاب المدارس او غيرهم، اصبحت جزءا من دراستهم والتي يعتمدوا عليها بشكل كبير، ومع الاوضاع التي يعيشها الفلسطينيون باتت التكنولوجيا العامل الاساسي في دراستهم وفي طريقة حصولهم على التعليم، والاستفادة من المراكز التعليمية جميعها.

انت وان كنت طالبا في احدى الجامعات الفلسطينية، يستلزم عليك بعضا من الامور، وجميعها تحتاج ان تكون متواجدا داخل الحرم الجامعي، لانه من حقك الذهاب الى الجامعة بسلام وامان، ومن حقك ايضا ان تأخذ محاضراتك فيها، وتقديم الامتحانات فيها والخ، ولكن مع نظام التعليم الجديد والذي يسمى (مدمجا)، اصبح من الصعب على البعض ان يأخذوا كامل حقوقهم اعلاه، ومع الحياة التي نعيشها اصبح التعليم مدمجا في كافة انحاء الوطن، بسبب خطورة وصولك الى الحرم الجامعي، حيث يتكون ذلك التعليم من الحضور وجاهيا، او التعليم عن بعد لبعض الطلاب الذين يصعب عليهم الوصول الى الجامعة، حيث يعتبر هذا التعليم ليس افضل مما يمكن للحصول على كامل الحقوق الدراسية والتي يعاني منها الطلاب كثيرا في استكمال حياتهم اليومية كطلاب جامعة، والتي تؤثر بشكل اساسي عليهم.

ومع هذه الظروف التي تؤثر على الحياة الدراسية للطلاب، أصبحوا يدركوا تماما ان طريقة التعليم هذه قد تؤثر عليهم مستقبلا في حياتهم العملية، وأنها ليست أفضل لحمل المسؤولية التي تقع على عاتقهم ما بعد الدراسة، ولكن هذه الدراسة قد حصلت على بعض من التعليقات الايجابية، ولكن ليس بقدر اعتمادها حتى وان كان من الممكن عدم الاعتماد عليها في الاعوام القادمة.لإنسانية للمدنيين العالقين في هذا النزاع الطويل.