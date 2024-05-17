الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الإثنين

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً وباردًا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية الى شمالية غربية حفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل حارا نسبيا الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال الايام القادمة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.