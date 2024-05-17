إصابة شاب برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب كان يستقل دراجة نارية عند مدخل مخيم الجلزون، ما أدى إلى إصابته بالرصاص في القدم، ووصفت حالته بالمتوسطة، كما استولت على دراجته.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان.