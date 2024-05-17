استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلعا وإصابة طفل في عنبتا شرق طولكرم

وطن: أستشهد شاب وأصيب طفل، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا وتمركزت في الحي الغربي ووسط البلدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب كريم رايق عبد الرؤوف اعمير (23 عاما) بجروح حرجة، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، حيث أعلنت الطواقم الطبية استشهاده متأثرا بإصابته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا بلدة عنبتا من مدخلها الشرقي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) في الفخذ، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى.