سلطة جودة البيئة في قلقيلية تُعيد شاحنتين محملتين بالتربة إلى مصدرهما في الداخل المحتل

وطن: تمكنت سلطة جودة البيئة في محافظة قلقيلية، بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، من إعادة شاحنتين محملتين بالتربة إلى مصدرهما في الداخل المحتل.

وقالت سلطة جودة البيئة، إن مفتشيها والضابطة الجمركية تمكنا من ضبط الشاحنتين التي تحمل لوحة تسجيل "إسرائيلية" في مدينة قلقيلية قبل تفريغ حمولتهما التي قدرت بحوالي 80 طنًا من التربة من مصدر مجهول وممنوعة حسب قانون البيئة الفلسطيني.

واضافت بأنه تم إعداد التقارير ومحاضر الضبط وتحويل الملف إلى الشرطة والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وثمَّنت سلطة جودة البيئة دور جميع الشركاء في ملاحقة مهربي النفايات لما يشكل ذلك من أهمية في حماية البيئة الفلسطينية من الانتهاكات "الإسرائيلية".