8 شهداء جراء قصف الاحتلال مخيم البريج ومدينة غزة

وطن: استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفل، وجرح آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج، ومدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن 5 مواطنين بينهم طفل، استشهدوا جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مجموعة من المواطنين بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية تجمعا للمواطنين في منطقة شارع النفق بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 منهم، وجرح آخرين، نقلوا جميعا إلى المستشفى المعمداني.

وكانت مصادر طبية أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34596، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77816 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.