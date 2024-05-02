الاحتلال يغلق طرقا ويفتش منازل شرق يطا

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الطرق المؤدية إلى منطقة واد الجوايا، وتجمع أبو شبان الواقعتين شرق يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق بالسواتر الترابية شرق يطا، وفتشت منزل المواطن احمد برغش الشواهين، في واد الجوايا بمسافر يطا، وعبثت بمحتوياته.

الجدير ذكره أن الطرق المؤدية إلى خرب وقرى شرق يطا اغلقها الاحتلال منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وتم فتحها من قبل المواطنين للوصول إلى أراضيهم، وممتلكاتهم، ولكن الاحتلال أعاد اغلاقها بالسواتر الترابية.







