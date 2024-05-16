المقاومة تستهدف 20 الية ومواقع قيادة الاحتلال في غزة

وطن: أعلنت المقاومة اليوم الخميس، استهداف نحو 20 آلية وقصف مواقع قيادة وقتل جنود في كمائن نصبتها لجيش الاحتلال في جباليا ورفح.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، أنها استدرجت قوة هندسة إسرائيلية وفجرت بها عبوة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق اليوم عن عمليات جديدة شرق رفح شملت استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وقنص جندي ببندقية الغول، بالإضافة إلى قصف مقر القيادة والسيطرة الإسرائيلي في محيط موقع كرم أبو سالم العسكري برشقة صاروخية.

وفي محور مخيم جباليا، شنت فصائل المقاومة هجمات مكثفة على القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة منذ نحو أسبوع.

وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا خلال معارك اليوم من تفجير ناقلة جند وتدمير أو استهداف 11 دبابة ميركافا و6 جرافات عسكرية بواسطة العبوات والقذائف المضادة للدروع.

كما أعلنت عن عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدفت قوة إسرائيلية خاصة في جباليا وأوقعت أفرادها قتلى وجرحى، وفي عملية منفصلة فجر مقاتلوها دبابة ميركافا بواسطة عبوة شواظ من نقطة الصفر مما أدى لسقوط طاقمها بين قتيل وجريح

وقالت أيضا إن مقاتليها هاجموا الخطوط الخلفية للقوات المتوغلة، وقصفوا مقرين للقيادة شرق جباليا.

وفي المنطقة نفسها، دمر المقاومون ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، بحسب ما ورد في أحد بيانات كتائب القسام.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت دبابة ميركافا شرق مخيم جباليا ونشرت صورا لاستهداف جرافة عسكرية بنفس المحور.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في الساعات الـ24 الأخيرة 4 مجازر، راح ضحيتها 39 شهيدا و64 جريحا.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا الحرب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 35 ألفا و272 شهيدا و79 ألفا و205 جرحى.

المصدر : الجزيرة