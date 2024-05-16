المباراة التاريخية بين البوهيميان وفلسطين هي "إظهار للتضامن في مواجهة الوضع اليائس المتزايد في غزة"

كتب: جافين كوميسكي

ترجمة وطن: ستقام المباراة الأولى في أوروبا لأي منتخب فلسطين لكرة القدم في حديقة داليماونت في دبلن يوم الأربعاء. يشرح رئيس فريق البوهيميان دانييل لامبرت سبب ترتيب النادي للمباراة

خلال اجتماع لوجستي للبوهيميان مقابل فلسطين، أخرج دانييل لامبرت هاتفه ليكشف عن اللوحة الجدارية لامرأة فلسطينية ترتدي الحجاب التقليدي والتي توجد الآن تحت جسر التلفزيون في متنزه داليماونت.

"قوية، أليس كذلك؟" يسأل لامبرت، الرئيس التنفيذي للعمليات في فريق البوهميان.

وفي مساء الأربعاء، سيشهد حوالي 4500 مشجع في داليماونت أول مباراة كرة قدم على الإطلاق يشارك فيها منتخب فلسطيني كبير على الأراضي الأوروبية. فريق بوهيميان لكرة القدم، بقيادة حارس المرمى راشيل كيلي، سيوفر المنافس في ملعب دبلن.

تم رسم اللوحة الجدارية بواسطة نيال أولوغلين. يقوم مغني الراب مانجو بتزويد النظام الصوتي. قام الفنان سبايسباغ بعمل ملصق المباراة. وكان مدير كرة القدم في البوهيميان، بات فينلون، موجودًا في وحدة التحكم المركزية يوم الاثنين للترحيب بالفلسطينيين في التدريب. تم استقبال الفريق أيضًا في منزل الرئيس من قبل الرئيس مايكل دي هيغينز. وفي صباح يوم الأربعاء، سيتناولون وجبة الإفطار في قصر الرئيس كضيوف على عمدة دبلن اللورد ديثي دولان.

وسيقوم رادي بيت من لانكوم والمغنية الأيرلندية الفلسطينية روزين الشريف بغناء النشيد الوطني بدون الالات الموسيقية.

لم يأخذ أي من هؤلاء الفنانين رسومًا. ومن دخل المباراة المتوقع 153 ألف يورو، سيذهب ربح قدره حوالي 80 ألف يورو إلى منظمة فلسطين للرياضة من أجل الحياة، والمعونة الطبية للفلسطينيين، وأكلاي فلسطين. التذاكر 40 يورو. تبدأ التبرعات بـ 5 يورو.

يتطلب تنظيم مثل هذه المباراة الفريدة الكثير من المساعدة الخارجية، مثل التعجيل بإصدار تأشيرات الدخول للوفد المؤلف من 35 فرداً والذي قاده جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ولجنته الأولمبية، إلى دبلن يوم الأحد.

يقول لامبرت، الذي عمل سابقًا في وحدة حل النزاعات بوزارة الخارجية: "إنه عرض للتضامن في مواجهة الوضع اليائس المتزايد في غزة".

كان بوهيميان والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخططان للعب بعضهما البعض قبل أشهر من اندلاع الصراع الحالي في الشرق الأوسط بسبب الأحداث التي وقعت يوم 7 أكتوبر، عندما قتلت حماس 1200 إسرائيلي واحتجزت 253 رهينة، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية. وقُتل في وقت لاحق أكثر من 35 ألف شخص في غزة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

يقول لامبرت: "إن هذا يدل على حجم ما تلعبه إسرائيل في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (منذ عام 1992)، ولم يلعب فريق فلسطيني كبير في أوروبا مطلقًا".

في الصباح، زارت صحيفة The Irish Times المقر الرئيسي لبوهيميان، في مركز التسوق القديم ، وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد بسجن الرجوب إذا لم يتوقف "الإرهابي الذي يرتدي بدلة"، كما وصفه كاتس، عن جهوده لإقناع "إسرائيل" تم حظره من جميع المسابقات في مؤتمر الفيفا في بانكوك يوم 17 مايو.

في عام 1970، حُكم على الرجوب بالسجن المؤبد لإلقاء قنبلة يدوية على قافلة من الجنود الإسرائيليين بالقرب من منزله في الخليل. أُطلق سراحه في عملية تبادل للأسرى عام 1985، وظل منفياً من الضفة الغربية حتى تم التوقيع على اتفاقيات أوسلو في عام 1994، عندما عاد للعمل تحت قيادة ياسر عرفات وشكل قوة الأمن الوقائي.

وعاقب الفيفا، الرجوب بالإيقاف لمدة 12 شهرا في عام 2018 بتهمة "التحريض على الكراهية والعنف" قبل المباراة الودية بين "إسرائيل" والأرجنتين والتي تم تأجيلها في نهاية المطاف.

يوضح لامبرت: "لتنظيم اللعبة التقينا جبريل والسفير في أيرلندا الدكتور جيلان وهبة عبد المجيد". طعلم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن بوهيميان عمل مع منظمة الرياضة من أجل الحياة الفلسطينية من قبل. لقد حرصنا على أن تكون المباراة الأولى لفريق السيدات".

ويأمل لامبرت أن توجه هذه المباراة المزيد من الاهتمام إلى تصرفات المستوطنين والجنود الإسرائيليين منذ أكتوبر/تشرين الأول في الضفة الغربية، حيث يعيش العديد من أعضاء منتخب فلسطين الزائر.

يقول لامبرت: "نأمل أن تجعل هذه المناسبة كل ذلك في متناول الجميع". لقد تحدثنا مع الفلسطينيين واستمعنا إلى الصدمة التي يعانون منها. تخيل أن كورك وليمريك وكيري تتعرض للقصف كل يوم، كيف سيؤثر ذلك عليك وعلى أنا؟

وقالت بيسان أبو عيطة، وهي لاعبة فلسطينية، لقناة RTÉ’s Drivetime: “منذ الأبد ونحن نواجه صعوبات في التجمع للمنتخب الوطني. لدينا لاعبون من جميع أنحاء فلسطين ومن الشتات من أماكن مختلفة، لكن نقاط التفتيش المفروضة علينا [في الضفة الغربية] من قبل الاحتلال تجعل من الصعب حقًا الوصول إلى المدينة التي نمارس فيها. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، كان هناك المزيد من نقاط التفتيش والمزيد من القيود. لا يوجد دوري لكرة القدم في الوقت الحالي لأن المباراة التي مدتها 90 دقيقة غير آمنة”.

في العام الماضي، جمع بوهيميان وأرسل ما قيمته 15 ألف يورو من معدات كرة القدم إلى مخيم اللاجئين الفلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية.

كيف أصبح لامبرت - الذي بالإضافة إلى ترأسه بوهيميان مديرًا لثلاثي الهيب هوب Kneecap، وصاحب مقهى بانغ بانغ وأحد الوالدين لـ Peat - ناشطًا ديناميكيًا في مجال حقوق الإنسان يعود إلى تأثير عائلته ومسيرته المهنية السابقة في الأمم المتحدة وفي وزارة الخارجية.

"كانت لدى ديرموت أهيرن فكرة جيدة جدًا قبل انهيار فيانا فايل. وكانت الفكرة تتلخص في أن أيرلندا سوف تستخدم موقعها الفريد في الغرب، باعتبارها دولة ترتبط بشكل جيد بالولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، ولكنها تتمتع أيضاً بتاريخ حديث من الصراع.

"إن اتفاق الجمعة العظيمة هو أحد اتفاقيات السلام الوحيدة التي صمدت. تنظر أجزاء معينة من العالم إلى أيرلندا على أنها جديرة بالثقة؛ فلسطين واحدة، وأفريقيا بفضل المبشرين، وكوبا، جميعهم يتضامنون جيدًا مع أيرلندا".

"كانت وحدة CRU مكونة من أربعة أشخاص، وكان ينبغي أن تكون 50 شخصًا، من عام 2011 إلى عام 2013. كنا نحضر الأشخاص إلى مركز السلام والمصالحة في جلينكري، ويكلو. قبل عشر سنوات، كان معظمهم من الأفغان".

"كنت أحب الذهاب إلى الشمال عندما كنت طفلاً. كان جدي، وهو حكم في الدوري الأيرلندي، يعمل في مجال النقل، وكان جميع أعمامي من جهة أمي يقودون الشاحنات، وسبعة إخوة، كل منهم يقوم بالتوصيل إلى دونز في الشمال، وكنت أذهب معهم خلال العطلة الصيفية وأجلس في سيارة ميركس القديمة حيث كان هناك سرير في الأعلى. كنت أذهب مع أعمامي، الذين يبلغون من العمر ست أو سبع سنوات، ونجلس هناك مع نافذة صغيرة. كنا نمر عبر نقطة تفتيش في نيوري وكنت أعتقد أن هذا أمر جنوني.

"مناظر طبيعية مختلفة تمامًا نشاهدها من الشاحنة لمدة ساعة أو ساعتين."

"فكر في الفظائع التي ما زلنا نحاول التعامل معها كأمة - تفجيرات دبلن-موناغان، وإيدان مكانيسبي، وشون براون رئيس نادي ديري GAA - لكننا في فلسطين نشهد العشرات من هذه الفظائع، يوميًا، منذ عقود.

لقد شهدنا تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم بشكل كامل. هذا ما ستظهره هذه المباراة: أن موقفهم ميئوس منه وكل ما يمكننا فعله هو إظهار التضامن معهم”.

"لقد قمنا بترتيب جدول زمني كامل للاعبين، من الأحد وحتى صباح الخميس؛ الإفطار مع اللورد مايور، ورحلة إلى جليندالوغ، والحدائق النباتية في جلاسنفين، وممشى هوث منحدر، وهناك وجبة في شاكو ماكو.

إن استضافة فلسطين الآن أو في أي وقت في التاريخ الحديث يمكن أن يثير اتهامات بتسييس الرياضة.

ورد لامبرت قائلاً: "نحن لا نحاول تسييس اللعبة". "هل جلبهم إلى هنا عمل سياسي؟ ربما ينظر إليها معظم الناس على أنها واحدة، ولكن لا ينبغي أن تكون كذلك.

"لقد ساعدنا المهاجرين في أيرلندا لفترة طويلة جدًا. منذ عام 2011، قمنا بجمع مليون يورو بسهولة لمشاريع [غير رياضية] مختلفة. كنا نتحدث مع اتحاد كرة القدم الفلسطيني ونحن نساعد الأشخاص الذين فروا من الاضطهاد، فقلنا "لماذا لا نحاول الذهاب إليهم؟"

"هناك الكثير من عنف المستوطنين في الضفة الغربية بحيث لا يمكن السفر الآن، لكننا ما زلنا نريد أن نلعب مع فريق فلسطين للرجال، وما زلنا نريد إرسال لاعبي بوهيميان، ذكورا وإناثا، لتدريب الأطفال في مخيم طولكرم."

يمكن أن تكون قضية بوهيميان ضد فلسطين بداية لشيء ما. أو مجرد لحظة عابرة من الزمن.

"إنه لأمر رائع أن يكون لدينا فريق دولي في داليماونت مرة أخرى، كان عام 1990 هو الأخير، عندما جاء المغرب، أول ظهور لدينيس إيروين. لقد مرت 34 عامًا."

المصدر: THE IRISH TIMES