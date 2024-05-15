حزب الله يشن هجوماً بمسيرات انقضاضية على قاعدة للاحتلال الإسرائيلي غربي طبريا

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، الأربعاء، شنّها هجوماً جوياً بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية، على قاعدة "إيلانية"، التي تقع غربي مدينة طبريا المحتلة، وتبعد أكثر من 35 كلم من الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

واستهدفت المقاومة في العملية جزءاً من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو الإسرائيلي الموجودة في القاعدة، مصيبةً أهدافها بدقة، ومحققةً ما أرادته من ‏هذه العملية المحدودة.‏

وأكدت المقاومة في بيانها أنّ هذه العملية جاءت رداً على ‏الاغتيالات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان، والتي كان آخرها الثلاثاء، وإسناداً للمقاومة في غزة.

واستهدف حزب الله أيضاً موقع رأس الناقورة البحري، التابع للاحتلال الإسرائيلي، بقذائف المدفعية، وموقع "‏السماقة" الإسرائيلي، في تلال كفرشوبا المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، محققاً إصابةً مباشرةً فيهما.

وجاءت هاتان العمليتان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، كما أكدت المقاومة في بيانيها.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهدافها أجهزةً تجسسيّةً في موقع "الرادار" الإسرائيلي، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

بدورها، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، من جنوبي لبنان، ثكنة "ليمان" الإسرائيلية في الجليل الغربي.

وأشارت القسّام، في بيان، أنّ الاستهداف تم برشقة صاروخية مركزة، رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية اللبنانية، بحيث استهدفت غارتان معاديتان مرتفعات الريحان وبلدة عيترون.

وكان حزب الله قد دمّر ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع "الرادار" في مزارع شبعا ‏المحتلة، بعدما استهدفها بالأسلحة المناسبة. ‏

وفي إطار ردها على الاغتيال الذي نفّذه الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، في جنوبي لبنان، استهدفت المقاومة الإسلامية مقرّ وحدة المراقبة الجوية في قاعدة "ميرون"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية.

وأصابت المقاومة في هذه العملية التجهيزات التجسسية السابقة والمستحدثة في القاعدة، بحيث تم تعطيل أجزاء منها ‏بصورة كاملة.‏

وضمن الرد أيضاً، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان مقرّ قيادة الفرقة "91" في ثكنة "برانيت"، بصواريخ "بركان" الثقيلة، وأصابوها بصورة ‏مباشرة، ما أدى إلى تدمير جزء منها.