الاحتلال يفرج عن 64 معتقلا من غزة بينهم جثمان شهيد ومصاب

وطن: أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عن 64 معتقلا بينهم جثمان شهيد ومصاب بجروح بالغة عقب تعذيبهم والتنكيل بهم، إذ ألقتهم على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر صحفية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 64 معتقلا، من الذين اعتُقلوا من مناطق مختلفة من قطاع غزة، أثناء العدوان المتواصل على القطاع، ومنهم مواطن وصل شهيدا، وهو إسماعيل عبد الباري خضر من مدينة غزة، ومواطن آخر مصاب إصابة بالغة.

وكان الاحتلال قد اعتقل آلاف المواطنين من مدن قطاع غزة خلال العدوان المتواصل، وما زال يعتقلهم وهم من فئات عمرية مختلفة بينهم نساء، كما أعدم آخرين، إضافة إلى تعذيبهم والتنكيل بهم وتكبيل أيديهم بالأصفاد وعصب أعينهم لأيام طويلة داخل مراكز التحقيق وفي سجون الاحتلال.