البنتاغون يعلن اكتمال 50% من أعمال بناء الرصيف البحري العائم قبالة غزة

وطن: أعلن البنتاغون الأربعاء، اكتمال أكثر من 50% من أعمال بناء الرصيف البحري العائم الذي يشيّده الجيش الأمريكي قبالة سواحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع .

وأُعلن عن بدء العمل ببناء الرصيف في 25 نيسان/ أبريل، ويقول مسؤولون أمريكيون إن تشغيله سيبدأ في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين: “اعتبارا من اليوم، اكتمل أكثر من 50% من إنشاء الرصيف”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوائل آذار/ مارس عن مخطط إنشاء الرصيف الذي كشف البنتاغون في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيتكلف 320 مليون دولار على الأقل.