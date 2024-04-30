المتحف الفلسطيني: لم ندعُ أيًّا من سفراء الدول الذين تواجدوا في المتحف اليوم ونجدد مقاطعتنا لجميع الدول التي تشارك في حرب الإبادة على شعبنا في غزة

رام الله – وطن: جدد المتحف الفلسطيني إدانته ومقاطعته لجميع الدول التي تشارك في حرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزّة، سواء بإمداد مجرم الحرب الإسرائيلي بالسلاح، أو بدعمه من خلال المواقف السياسيّة، أو حتّى الصمت.

وقال المتحف في بيان وصل لوطن نسخة عنه " لم ندعُ أيًّا من سفراء الدول الذين حضروا خلال اليوم، وإنّما اقتصر الأمر على تأجير غرفة اجتماعات لسفارة دولة بلجيكا التي تقف منذ بدء العدوان مع أهلنا في قطاع غزّة مع الصوت الفلسطيني والقضيّة الفلسطينيّة، سواء من خلال تصريحات سياسيّيها، أو حراكاتها الشعبيّة، وذلك من أجل عقدهم اجتماعًا خاصًّا، لا علاقة له بالمتحف الفلسطيني كمؤسّسة ثقافيّة، وللّقاء مع شخصيّات فلسطينيّة، ولم تُعرض عليه قائمة بأسماء المدعوّين".

وتابع المتحف "نعتذر عن أنّنا لم نطلب قائمة بأسماء المدعوّين وصفتهم الرسميّة، علمًا أنّنا لو عرفنا بوجود سفراء من دول غير مناصرة كنّا رفضنا تأجير القاعة، كما فعلنا في مرّات عديدة خلال الأشهر الماضية".

وأضاف "موقفنا في المتحف الفلسطيني واضح، ونحن ملتزمون بالعمل الوطني من أجل رفع الصوت ضدّ المجازر والقتل والمحو الممنهج ضدّ الفلسطينيّين وثقافتهم".