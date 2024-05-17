استشهاد الشاب ليث حنني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

وطن: استشهد الشاب، ليث حنني اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس، قبل أيام.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى النجاح الجامعي، استشهاد الشاب ليث نديم حنني (20 عاما)، الذي أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك، في السادس من أيار/مايو الجاري.

وقالت وزارة الصحة إن الشهيد حنني كان قد أصيب بجروح حرجة في الشريان الرئيسي بالفخذ.