حزب الله يشن هجوما صاروخيا كبيرا على منشآت وقواعد لجيش الاحتلال في شمال فلسطين والجولان المحتل

وطن: شن حزب الله اليوم هجوما صاروخيا كبيرا وكثيفا على اهداف لجيش الاحتلال في الجولان المحتل وشمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ.

وقالت مصادر عبرية ان 3 حرائق اندلعت في الجولان احداها في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال.

أعلن حزب الله الجمعة، استهداف قاعدة "تسنوبار" التابعة لجيش الاحتلال في الجولان المحتل بـ 50 صاروخ ‏كاتيوشا، ردا على غارات الاحتلال على بلدة النجارية جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بـ 50 صاروخ ‏كاتيوشا".

كما اعلن حزب الله استهداف منشآت الصناعات العسكرية بمسيّرات انقضاضية.

وكانت طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية شنت صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت "منشآت دفاع جوي تابعة لحزب الله في بلدة النجارية"، وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

إضافة إلى ذلك، أعلن حزب الله، أنه استهدف اليوم مرابض الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها، وموقع ‏الراهب بقذائف المدفعية. ‏

وكان حزب الله شن صباحا هجوما جويا بطائرات مسيرة على مقر كتيبة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة جعتون شمال فلسطين المحتلة، مشيرا إلى وقوع قتلى وجرحى بصفوف جيش الاحتلال.