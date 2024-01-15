الجبهة الشعبية تنعى الشهيدة عهد امطير

وطن:نعت الجبهة الشعبية الشهيدة عهد محمد امطير ابنة جبهة العمل الطلابية التقدمية، التي استشهدت عصر اليوم اثناء اجتياح الاحتلال لبلدة دورا.

وقالت الجبهة في بيان وصل وطن نسخة عنه "بمزيد من الفخر والاعتزاز تنعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باسم أمينها العام ونائبه والمكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة أعضائها في الوطن والشتات رفيقتها البطلة الشهيدة عهد محمود امطير ابنة جبهة العمل الطلابية التقدمية الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وتابعت "تتقدم الجبهة من عموم عائلتها وابن عمها الأسير نظام امطير الملقب بمرعب الباصات ورفاقها ورفيقاتها بأحر التعازي، فإنها تؤكد أنها خسرت رفيقة مناضلة ثورية معطاءة تميزت بالعطاء والتفوق، كما وأنها تعاهد الشهيدة البطلة التي ارتقت أثناء اجتياح الاحتلال لمدينة دورا جنوب الخليل، وكل الشهداء بأن تمضي في طريق النضال والمقاومة حتى تحقيق التحرير والعودة وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس".

ودعت الجبهة جماهير شعبنا في الضفة المحتلة إلى تصعيد الفعل الثوري ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة المحاور وأماكن الاشتباك، مؤكدة بأن النصر حليف شعبنا ومقاومته الباسلة فلا هناء لمحتل على ارضنا.